Büyükçekmece'de dün öğlen saatlerinde tekneyle denize açılıp serinlemek istedikleri için denize giren çift akıntıya kapılıp kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri baba Mustafa Altunok'u dün kurtarırken, anne Melek Altunok için arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Büyükçekmece'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Büyükçekmece'de dün öğlen saatlerinde tekneyle denize açılıp serinlemek istedikleri için denize giren çift akıntıya kapılıp kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri baba Mustafa Altunok'u dün kurtarırken, anne Melek Altunok için arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Olay dün 17.00 sıralarında Büyükçekmece Baba Burnu Sahili'nde meydana geldi. Mustafa Altunok ve Melek Altunok, kızları ile birlikte sahilden tekne ile açıldı. Bir süre sonra Mustafa Altunok ve Melek Altunok, tekneden atlayarak yüzmeye başladı. Tekne akıntıya kapılarak hareket ederken, anne ve baba gözden uzaklaştı. Bu sırada teknede kalan kızları sahil güvenliği arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, baba Mustafa Altunok'a ulaştı. Anne Melek Altunok ise bulunamadı.

İkinci günde kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bu sabah erken saatlerde sahile gelen arama kurtarma ekipleri anne Altunok için tekrar çalışma başlattı. Dün kaybolan noktayı ablukaya altına alan ekiplere helikopter ve sahil güvenlik botları destek veriyor. Yaklaşık 4 kilometrelik alanı tarayan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.