Büyükçekmece'deki çifte cinayetle ilgili davada karar

Büyükçekmece'de, kendisini aldattığını düşündüğü eşi ile onun erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 50 yıl, 2 akrabasına da 39'ar yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mahmut Bike, Fırat Bike ve Öznur Erbek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Bike'ye, eşi Adalet Bike'yi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ancak bu cezayı haksız tahrik indirimi uygulayarak 22 yıl 6 aya düşürdü.

Sanık Bike, Gökhan Denli'yi kasten öldürme suçundan ise haksız tahrik indirimi uygulanarak 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bike ayrıca, "birden fazla kişi ile eşe karşı silahla cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma" suçlarından 11 yıl hapis cezası ve bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Toplamda 4 suçtan 50 yıl hapis cezasına çarptırılan Mahmut Bike'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanıklar Fırat Bike ve Öznur Erbek, Gökhan Denli'yi kasten öldürme suçundan 13'er yıl, Adalet Bike'ye yönelik "üstsoy veya altsoydan birine karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandırıldı.

Fırat Bike ve Öznur Erbek'e ayrıca, "birden fazla kişi ile silahla cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi.

Toplam 3 suçtan 39'ar yıl hapis cezası alan Fırat Bike ve Erbek'in de tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Furkan Özcan ve Selahattin Erbek'in dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 21 Haziran 2021'de Gökhan Denli'nin kesici aletle yaralanıp, silahla 7 kez ateş açılması sonucu öldürüldüğü kaydediliyor.

İddianamede, Adalet Bike'nin de daha sonra Büyükçekmece'de farklı bir yerde öldürüldüğü belirtiliyor.

Aynı fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket eden sanıkların, aralarındaki ilişkiyi öğrendikleri Gökhan Denli ve Adalet Bike ile Büyükçekmece Belediyesi Kültür Park'a gittikleri belirtilen iddianamede, Mahmut Bike'nin ele geçirilemeyen silah ve bıçakla Gökhan Denli'yi öldürdüğü ifade ediliyor.

Sanıkların, Adalet Bike'yi zorla bindirdikleri araçtan D-100 kara yolunun sol şeridine attıkları kaydedilen iddianamede, arkadan gelen sanık Fırat Bike'nin aracıyla kadının üzerinden geçtiği vurgulanıyor.

İddianamede, sanıklar Mahmut Bike, Furkan Özcan, Öznur Erbek, Fırat Bike ve Selahattin Erbek'in, Gökhan Denli ve Adalet Bike'yi "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.