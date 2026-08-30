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Büyükçekmece'de 30 Ağustos Coşkusu

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Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser düzenlendi. İBB ve Büyükçekmece Belediyesi'nin yenilediği Kent Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan İBB Başkanı Vekili Nuri Aslan, zaferin önemine vurgu yaptı. Konserde Melek Mosso sahne aldı.

Büyükçekmece'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Büyükçekmece Belediyesi ortaklığıyla yenilenen Kent Meydanı'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa İBB Başkanı Vekili Nuri Aslan ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Vekili Hakan Çebi'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Aslan, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cumhuriyet devriminin ilk adımı olduğunu söyledi.

Bu zaferin eşsiz olduğunu belirten Aslan, "Bu nedenle 30 Ağustos Zaferi Türk milletinin küllerinden doğuşunun miladı ve ayağa kalkışıdır. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin mirasçıları olarak büyük mirasa daima sahip çıkacağız. İşgal ayıbını İstanbul'dan söküp atan Atatürk'ün izinde şehrimize sahip çıkacağız. İstanbul'un her köşesinde vatan sevgisini, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacağız. Çünkü biz İstanbul'u fetheden Fatih'in torunları, İstanbul'u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız." diye konuştu.

Konserde sahne alan Melek Mosso, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA
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