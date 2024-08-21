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Üstelik hepsi çocuk! Kızlı erkekli grup, aralarına aldıkları kişiyi bayıltana kadar dövdü

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Büyükçekmece'de yaşları 12 ila 17 arasında değişen 8 çocuk, 16 yaşındaki bir çocuğu tekme tokat dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Büyükçekmece'de bir çocuğun darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan çalışmada, 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüpheliler arasında 12 ila 17 yaşları arasında değişen kişiler bulunuyor.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TEKME TOKAT DÖVDÜLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun kalabalık bir grup tarafından darbedildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olayın Büyükçekmece'de yaşandığını, darbedilen çocuğun da 16 yaşındaki M.A.Z. olduğunu belirledi.

6'SI TUTUKLANDI

Çocuğu darbedenlerin kimliklerini tespit eden polis, yaşları 12 ila 17 arasında değişen B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç, B.M.D, B.G.D. ve H.E.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.G.D. savcı tarafından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen 7 şüpheliden B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç ve H.E.K. "kasten yaralama" suçundan tutuklandı, B.M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Büyükçekmece 3-sayfa Çocuk Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Yasemin Kırlangıç:

Bu çocukları doğuran annelerin hepsinin içinden geçmek isterdim

26
2
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isa yatar:

Biraz içerde kendinize gelirsiniz belki

28
0
yanıtYanıtla
Metin:

Temiz aile çocukları

11
0
yanıtYanıtla
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