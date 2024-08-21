Üstelik hepsi çocuk! Kızlı erkekli grup, aralarına aldıkları kişiyi bayıltana kadar dövdü
Büyükçekmece'de yaşları 12 ila 17 arasında değişen 8 çocuk, 16 yaşındaki bir çocuğu tekme tokat dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Büyükçekmece'de bir çocuğun darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan çalışmada, 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüpheliler arasında 12 ila 17 yaşları arasında değişen kişiler bulunuyor.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TEKME TOKAT DÖVDÜLER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun kalabalık bir grup tarafından darbedildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olayın Büyükçekmece'de yaşandığını, darbedilen çocuğun da 16 yaşındaki M.A.Z. olduğunu belirledi.
6'SI TUTUKLANDI
Çocuğu darbedenlerin kimliklerini tespit eden polis, yaşları 12 ila 17 arasında değişen B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç, B.M.D, B.G.D. ve H.E.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.G.D. savcı tarafından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen 7 şüpheliden B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç ve H.E.K. "kasten yaralama" suçundan tutuklandı, B.M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.