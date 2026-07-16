Tutuklanmasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılandığı, Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin davada sanık savunmaları alındı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık getirildi. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Hasan Akgün, belediyenin yaptığı projelerden örnekler vererek, kamu görevini yaptığını savundu.

Akgün, her seçimde vatandaşların yarısının oyunu aldığını belirterek, sorumluluk bilinciyle hizmet ettiğini söyledi.

Başkanlığı döneminde belediye bütçelerini şeffaf şekilde kullandığını savunan Akgün, "Hayatını kamu hizmetine adamış birinin bugün suç örgütü olarak isnat edilmesi akıl tutulmasıdır. Üzerime atılan suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

Akgün, suç örgütü iddiasına ilişkin somut delilin olmadığını öne sürerek, duyumlara dayalı ifadelerle suçlanmaların kabul edilemeyeceğini savundu.

Kişisel husumetler nedeniyle hakkında CİMER'e başvuru yapılmayan belediye başkanı bulunmadığını söyleyen Akgün, hemen her belediye başkanı hakkında benzer başvurular yapıldığını, ancak yalnızca kendi hakkındaki başvuruların soruşturmaya dönüştürüldüğünü iddia etti.

Sanık Akgün, "Suç örgütü iddiasının iddianamede hiçbir dayanağı yoktur. Somut bir delil koymak yerine yıllardır dost olduğum kişiler gizli kasa gibi gösterilmiş. Belediyedeki memurlarla olan ast üst ilişkimden örgüt bağlantısı yaratılmaya çalışılmıştır. Rüşvet pazarlığı yaptığıma, menfaat sağladığıma dair hiçbir somut delil, kamera görüntüsü, banka hareketi, görüşmeye dair iletişim kaydı yoktur. İfadeler tahmin niteliğindedir." beyanında bulundu.

"Dosyada olmayan şeyleri ispat etmeye çalışıyorum"

İlçede faaliyet gösteren müteahhitlerin belediyeye kreş, okul, cami ve benzeri kamu yatırımları için bağış yapmasının yaygın olduğunu öne süren Akgün, bazı hayırseverlerle yapılan bağışlar kapsamında ise okul, sağlık ocağı, kreş, park ve sosyal tesislere aile büyüklerinin isimlerinin verilmesine ilişkin protokoller imzalandığını savundu.

Akgün, iddianamede çocuklarının yaşları gerekçe gösterilerek mal edinemeyecekleri yönünde değerlendirme yapıldığını belirterek, bunun doğru olmadığını, çocuklarının kendi paralarıyla mal alabilecek durumda olduğunu söyledi.

Basketbol şubesi üzerinden menfaat elde etmesinin mümkün olmadığını öne süren Akgün, kulübe bağış adı altında yatırılan paraların rüşvet karşılığı gönderildiğine dair somut delilin olmadığını iddia etti.

Akgün, belediyelerin ilçedeki spor kulüplerine yüzde 8 ila 11 oranında hibe verme yükümlülüğü bulunduğunu belirterek, bu kapsamda belediye meclisinde komisyon oluşturulduğunu, kulüplerin yürüttükleri faaliyetler doğrultusunda hibe aldığını ve ödemelerin yasal zorunluluk gereği yapıldığını anlattı.

Sanık Akgün, basketbol şubesine yapılan bağışların rüşvet olarak değerlendirilmesinin hukuken doğru olmadığını öne sürerek "Dosyada olmayan şeyleri ispat etmeye çalışıyorum. Yapmadığım, vermediğim, almadığım şeyleri ispat etmeye çalışıyorum. Varsayımlarla suç üretilemez." savunmasını yaptı.

Bir sanık avukatının yönelttiği soruya da Akgün, "Bahsettiğiniz kişiler yanıma geldi, sahil kesiminde işler yaptıklarından bahsettiler. Beni okul, kreş ve cami gibi yapılar yapan bir belediye başkanı olarak tanıdıklarını söylediler. 'Bizde belediyenin okul, cami, kreş gibi çeşitli işlerinde yardımda-hayırda bulunacağız.' dediler. Bende 'Cami çok yapılıyor farklı şeyler yapılabilir.' demiştim ama sonrasında ne yapıldı detayını bilmiyorum." yanıtını verdi.

"Basketbol şubesine bağış adı altında para talep etmedim"

Sanık Ömer Kazancı savunmasında. 2014'te Büyükçekmece Belediyesi'nde memur olarak çalışmaya başladığını, 2015'te ise Hasan Akgün'ün imzasıyla belediye başkan yardımcısı olarak atandığını söyledi.

İddianamede yer alan eylemlerden yalnızca görevde olduğu döneme ilişkin olanlardan sorumlu tutulabileceğini öne süren Kazancı, diğer eylemlerin gerçekleştiği dönemde imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı olmadığını savundu.

Kazancı, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "İddianamede görevde olmadığım sürede birilerini aramış gibi gösterilmişim kötü niyetli olarak. Villa yapımında projede değişiklik için gelen şahısları imardan sorumlu olmadığım ve detaylı bir konu olduğu için imar müdürüne yönlendirdim. Basketbol şubesine bağış adı altında para talep etmedim." ifadelerini kullandı.

Savunma yapan diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.