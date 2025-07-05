Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
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CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine 3 hafta önce seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Rüşvet" soruşturması kapsamında ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLU AKGÜN'ÜN VEKİLİ DE GÖZALTINDA

Ayrıca eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün inşaat firmalarından ruhsat ve iskan izinleri karşılığı projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı ve elde edilen taşınmazları yakınlarının üzerine yaptığı iddiaları üzerine Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

PARAYI TESLİM ALDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığı 2024/228233 soruşturma sayılı dosyasında; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Fatih Keleş' in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddialar hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVezir Parmagı:

toplu soygun var cumhur sucukları büyük çekmece Karaağaç bölgesinde yapılan villalar rüşvet usulü yapmaktadır

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