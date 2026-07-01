Büyükada'da plajda yangın çıktı
Büyükada'da bir plajda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale ediyor.
BÜYÜKADA'da bulunan bir plajdan bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı