Büyükada'da plajda yangın çıktı

BÜYÜKADA'da bulunan bir plajdan bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı