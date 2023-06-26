Büyükada'da Ormanlık Alanda Kadın Cesedi Bulundu

Olay dün sabah 08.30 sıralarında Büyükada Maden Mahallesi Çarkıfelek Caddesi'nde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köpek beslemeye gelen 2 kişi ormanlık alanda kadına ait ceset buldu. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Esenyurt'ta yaşayan Özlem Yıldız (40)'a ait olduğunu belirledi. Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ayrıca Yıldız'ın 3 gündür arandığı, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kadının 3 gündür ormanlık alanda olduğunu değerlendiren ekipler, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yıldız'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, Yıldız'ın yakınları tarafından teslim alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel