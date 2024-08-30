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Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

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Edirne'nin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Keşan, İpsala, Havsa ve Meriç ilçelerinde yapılan törenlerde, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması gerçekleştirildi. Törenlerde halk oyunları gösterisi ve askeri birliklerin geçişi de yapıldı. Ayrıca, Uzunköprü, Enez, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde de benzer törenler düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Edirne'nin ilçelerinde tören düzenlendi.

Keşan ilçesindeki tören öncesi Kaymakam Cemalettin Yılmaz makamında tebrikleri kabul etti.

Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende halk oyunları gösterisinin ardından askeri birlikler geçiş yaptı.

İpsala

İpsala ilçesinde de tören öncesi Kaymakam Ömer Sevgili makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaymakam Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Emre Yazıcı vatandaşların bayramını kutladı.

Tören halk oyunları gösterisi ve askeri birliklerin geçişinin ardından sona erdi.

Havsa

Havsa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Fatih Caddesi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Havsa Kaymakamı Adnan Ayte, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay Çavuş Berat Kaya vatandaşların bayramını kutladı.

Törenin ardından protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

Meriç

Meriç ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Fuat Sözer, makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende de anıta çelenk sunulmasının ardından Sözer, Belediye Başkanı Yunus Atay ve Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Mesut Babayiğit vatandaşların bayramını kutladı.

Törenin ardından şehitlikler ziyaret edildi.

Bu arada Uzunköprü, Enez, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde de tören düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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