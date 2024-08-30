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Belgrad'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü Resepsiyonu Düzenlendi

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona, Büyükelçi Hami Aksoy'un yanı sıra birçok davetli katıldı. Büyükelçi Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını okurken, Büyükelçilik Müsteşarı Şentürk ise Türkiye'nin dünya genelindeki güçlenen konumundan onur duyduklarını belirtti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona, Büyükelçi Hami Aksoy'un yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyük Zafer'in üzerinden 102 yıl geçtiğine işaret eden Büyükelçi Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Büyükelçilik Müsteşarı Pınar Şentürk de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü'nü Sırbistan'da kutluyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Şentürk, "Ülkemiz ekonomik, askeri, kültürel ve siyasi açıdan dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor." dedi.

Şentürk, Türkiye'nin sahip olduğu konumun her geçen gün güçlenmesinden onur duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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