Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Caddesi'nde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.
Kaymakam Mert Kumru, makamında tebrikleri kabul etti.
Programa, Belediye Başkanı Nazmi Demir, Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, şehit yakınları ve kurum amirleri katıldı.???????