Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği binası Törene katılanlardan detaylar Törenden detaylar Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Tevfik Şerafettin'in konuşması TUNUS - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü'nde Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi.
Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği binası
Törene katılanlardan detaylar
Törenden detaylar
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Tevfik Şerafettin'in konuşması TUNUS - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü'nde Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi. Törene katılan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi, Tevfik Şerafettin, konuşma yaptı.
Kaynak: AA / Arbi Mahjoubi - Güncel