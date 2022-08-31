Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği binası Törene katılanlardan detaylar Törenden detaylar Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Tevfik Şerafettin'in konuşması TUNUS - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü'nde Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği binası

Törene katılanlardan detaylar

Törenden detaylar

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Tevfik Şerafettin'in konuşması TUNUS - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü'nde Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi. Törene katılan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi, Tevfik Şerafettin, konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

Türkiye Tunus TSK Güncel Haberler

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