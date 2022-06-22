Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlamasının 81'nci yıl dönümü - Haberler

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Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlamasının 81'nci yıl dönümü

AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasına karşı Büyük Vatanseverlik Savaşı'nı başlatmasının 81. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasına karşı Büyük Vatanseverlik Savaşı'nı başlatmasının 81. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi. Moskova Nehri'nin Krymskaya kıyısında savaşta geçirilen her gün için 1418 mum yakıldı.

AA / Evgenii Bugubaev - Güncel

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