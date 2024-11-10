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Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Tokat'ta Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Tokat'ta Anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86. ölüm yıldönümünde Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Başçiftlik'te, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı, oratoryo gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Yeşilyurt'ta ise sirenler eşliğinde saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu ve anma programı çeşitli etkinliklerle devam etti. Törenlere ilçe protokolleri ve halk katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Başçiftlik ilçesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Şehit Murat Kılınç Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili şiirler okundu, öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi yapıldı. 10 Kasım nedeniyle Başçiftlik Ortaokulu öğrencileri arasında yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.

Anma programına, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Garnizon Komutanı Muharrem Er, daire amirleri, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.

Yeşilyurt

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Belediyesi çelenkleri sunuldu. 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu.

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Atatürk hakkında dünyada söylenen sözlerin okunması sonrası öğrenciler tarafından şiirler okunup gösteriler sunuldu. Atatürk temalı resim sergisi gezildikten sonra program sona erdi.

Anma programına Kaymakam Vekili Fatih Döner, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
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