Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 87. yılında Merzifon ve Göynücek'te anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Amasya'nın Merzifon ve Göynücek ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde devam eden anma etkinliğinde, öğrenciler tarafından Atatürk şiirleri okundu, 10 Kasım Atatürk Oratoryosu sahnelendi.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar okulun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından seslendirildi.

Törene Kaymakam Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

-Göynücek

Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, kurumlar çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından program, Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Program sonunda öğrencilere hediyeler verildi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Törene, Belediye Başkanı Kemal Şahin, Vali Yardımcısı Adem Ünal, İlçe Emniyet Amiri Onur Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan vekili sstsubay Lokman Coşkun, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
