Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Gürcistan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Gürcistan'da anıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törene büyükelçilik görevlileri, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve aileleri ile Türk iş insanları katıldı.

Büyükelçilik bahçesindeki törende yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından Türk bayrağı yarıya indirildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği 3. Katibi Uğur Tahnal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü derin saygı ve minnetle anmak üzere toplandıklarını belirtti.

Tahnal, "Türk milleti, Atatürk'ün öncülüğünde, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini ve bu topraklara düşmanın asla ayak basamayacağını tarihe geçen bir kahramanlıkla ortaya koymuştur. Atatürk, onca yokluk içerisinde milletimizin onurunu ve haysiyetini yeniden ayağa kaldırmış, çağdaşlaşma yolunda köklü adımlar atarak Türkiye'yi bu günlere taşımıştır." dedi.

Atatürk'ü anmanın yalnızca sözlerle değil onun gösterdiği yolda yürüyerek mümkün olduğunu dile getiren Tahnal, "Bu düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımızı bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz." diye konuştu.

"Atatürk, insani yönleri ile de ön plana çıkan bir liderdi"

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Melike Yılmaz Öskiper de Büyük Önder Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yılında Gürcistan'da andıklarını, törene katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öskiper, "Atatürk, yalnızca siyasi bir deha, askeri bir yetenek değil büyük bir devlet adamı olmasının yanı sıra insani yönleri ile de ön plana çıkan bir liderdi." ifadesini kullandı.

Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının birçok ülkeden önce tanındığını hatırlatan Öskiper, "Atatürk'e şükran borçluyuz." dedi.