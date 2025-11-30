Büyük Mısır Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınında bulunan ve antik Mısır uygarlığına ait nadir eserlere ev sahipliği yapan Büyük Mısır Müzesi, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gize Piramitlerinin civarında yer alan ve antik Mısır uygarlığına ait eserlerin sergilendiği müzenin temeli 2005'te dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından atıldı. Müze, 2014'te Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatıyla inşası yeniden hız kazanarak 1 Kasım'da açıldı.

Kahire'nin şehir merkezindeki Mısır Müzesi'nin yerini alacak şekilde tasarlanan Büyük Mısır Müzesi, ülkenin turizm endüstrisini ve ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyor.

490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden olan ve üçgen formdaki mimarisiyle "dördüncü piramit" olarak da anılan müze, 50 binden fazla eseri ziyaretçilerin ilgisine sunuyor.

Ziyaretçileri ana girişte 11 metreden uzun 2. Ramses heykelinin karşıladığı müzede, 12 ana sergi salonu bulunuyor.

Sanatseverleri antik çağa ışık tutan binlerce yıllık Mısır tarihinde yolculuğa çıkaran müze, dijital altyapı ve sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaretçilere eserlerin binlerce yıl önceki halini görme imkanı da sağlıyor.

Açılışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen müze, dünyanın farklı noktalarından ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Kral Tutankamun'un görkemli altın maskesi ilgi odağı

Müzenin en dikkati çekici bölümlerinden biri ise 9 yaşında tahta çıkan ve 19 yaşında aniden vefat eden Kral Tutankamun'a ait 5 binden fazla eserin sergilendiği 7 bin 500 metrekarelik özel bölüm.

Antik Mısır'ın Yeni Krallığı dönemi 18. hanedanlığın sonunda MÖ 1332-1323 yıllarında hüküm süren ve mezarı 1922'de keşfedilen Tutankamun'un görkemli altın maskesi de müzede en çok ilgi gören eserler arasında bulunuyor.

"Cenaze maskesi" olarak da bilinen bu maskenin yanı sıra bölümde, genç kralın mezarından çıkarılan altın tabutu, tahtları, ok ve yayları, trompetleri, nilüfer kadehi, mobilyaları, sandaletlerinin yer aldığı 5 binden fazla eşyası sergileniyor.

Ayrıca müzede, Büyük Giza Piramidi'ni yaptıran firavun Khufu'nun gemisi ve annesi Kraliçe Hetepheres'in koleksiyonunun yanı sıra Yunan-Roma dönemine ait eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.