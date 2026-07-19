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Aydın'da Nehirde Kaybolan Çocuklar İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'da Nehirde Kaybolan Çocuklar İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren 11 yaşındaki Şahin Ö. ve 15 yaşındaki Eda K. akıntıya kapılıp kayboldu. Bir arkadaşları kendi imkanlarıyla kurtulurken, kayıp iki çocuk için 32 dalgıç, 6 bot ve 90 personelle arama çalışmaları devam ediyor.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan Şahin Ö. (11) ile Eda K.'yi (15) arama ve kurtarma çalışmaları 32 dalgıç, 6 bot ve toplam 90 personelle devam ediyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Acarlar Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Nehir yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3'ü serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Şahin Ö. ile Eda K. suda kayboldu. Suya girmeyen arkadaşlarının durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde arama kurtarma faaliyeti başlatırken, kayıp çocukların yakınları da çalışmalara destek verdi. İzmir'den bölgeye gelen dalgıç ekipleri, saat 00.30'da ilk dalışı gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde AFAD dalgıçları ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin de katılımıyla arama çalışmaları sürdürüldü. Aramalar, bugün de 32 dalgıç, 6 bot ve toplam 90 personelle devam ediyor.

Öte yandan, çocukların piknik yaptığı bölgede kıyafetleri ve kişisel eşyaları görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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