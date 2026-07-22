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Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada

Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde serinlemek için suya giren 11 ve 15 yaşındaki iki çocuk akıntıya kapıldı. Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni bulundu, Şahin Özdağ için arama çalışmaları sürüyor. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan Şahin Özdağ (11) ile hayatını kaybeden Eda Kurtulmuş'un (15) akıntıya kapıldıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 18 Temmuz saat 18.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Nehir yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3'ü serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Şahin Özdağ ile Eda Kurtulmuş (15) ise suda kayboldu. Suya girmeyen arkadaşlarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması ile bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu, 19 Temmuz'da Kurtulmuş'un kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kıyıya yakın bir bölgede dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulundu. Eda Kurtulmuş, önceki gün memleketi İncirliova ilçesinde mezarlığında toprağa verildi.

O ANLAR KAMERADA

Kayıp Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları 5'inci gününde sürerken, iki arkadaşın akıntıya kapıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; bir grup çocuğun nehirde top oynadığı, ardından çocuklardan bazılarının akıntıya kapıldığı ve yaşanan panik anları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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