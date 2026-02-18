Aydın'da nehrin taşması sonucu mahsur kalan çiftçi jandarma helikopteriyle kurtarıldı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan bir çiftçi, jandarma helikopteriyle kurtarıldı. Taşkın nedeniyle ulaşım güçlükleri yaşandı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu arazide mahsur kalan çiftçi, jandarma helikopteriyle kurtarıldı.
Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Koçarlı ilçesindeki bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.
Kasaplar mevkisinde taşkın nedeniyle çiftliğinde mahsur kalan Abdullah Ö. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
Bölgeye ulaşım güç olunca Aydın Jandarma Filo Komutanlığından helikopter sevk edildi.
Helikopterle kurtarılan Abdullah Ö, güvenli alana bırakıldı.
Kaynak: AA " / " + Ferdi Uzun -