Aydın'da nehrin taşması sonucu mahsur kalan çiftçi jandarma helikopteriyle kurtarıldı

Güncelleme:
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan bir çiftçi, jandarma helikopteriyle kurtarıldı. Taşkın nedeniyle ulaşım güçlükleri yaşandı.

Kaynak: AA " / " + Ferdi Uzun -
