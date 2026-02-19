Haberler

Aydın'da Selde Mahsur Kalan Vatandaş Helikopterle Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, aşırı yağışlar sonucu Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu tarlasındaki kulübede mahsur kalan bir vatandaş, Jandarma helikopteri ile kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

(ANKARA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu tarlasındaki kulübede mahsur kalan bir vatandaş, Jandarma'ya ait helikopterle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aydın'da selde mahsur kalan vatandaşımız Jandarma helikopterimiz ile kurtarıldı. Aydın ili Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu tarlasındaki kulübede mahsur kalan 1 vatandaşımız olduğu ihbarının alınması üzerine; Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığımıza ait helikopter ve HATU personelimiz süratle bölgeye intikal etti. Mahsur kalan vatandaşımız, kurtarma vinci marifetiyle bulunduğu noktadan güvenli şekilde alınarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne tahliye edildi."

Kaynak: ANKA
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi