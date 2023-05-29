Büyük Menderes Nehri'nde sevindiren manzara: Aydın'da kuraklık tehlikesi atlatıldı

AYDIN - Türkiye'nin en verimli arazileri arasında yer alan Aydın Büyük Menderes Ovası'nda yaz yağmurları ile birlikte kuraklık tehlikesi sona erdi. Geçen yıllarda Mayıs ve Haziran aylarında barajlardan su salınması ile çiftçinin su ihtiyacını karşılayan nehir bu yıl yağışlarla birlikte dolu dolu akmaya başladı.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası'nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri geçtiğimiz sene koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl yaz yağmurları ile eski günlerine geri döndü. Geçen yıl çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın'da tarımın en büyük sıkıntılarının başında yer alan susuzluk bu yıl yaz yağmurları ile sıkıntı olmaktan çıktı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin yaz mevsimi olmasına rağmen taşıdığı su bölge çiftçisi için umut oldu.