'Büyük Küçük Kalpler Çocuk Kitabı İllüstrasyon Yarışması'nın kazananları belli oldu

ÇOCUK Kalp Vakfı ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliğiyle, kalp hastalığıyla doğan çocuklara dikkat çekmek için hazırlanan kitabın karakterlerini belirlemek için düzenlenen 'Büyük Küçük Kalpler Çocuk Kitabı İllüstrasyon Yarışması'nı kazananlar belli oldu. Dereceye girenler ödüllerini '14 Şubat Doğuştan Kalp Hastalıkları Farkındalık Günü'nde törenle alırken, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan "Umut var: Kalp hastalığıyla doğan çocukların yüzde 95'ten fazlası erken tanı ve doğru tedaviyle iyileştirilebiliyor. Ancak farkındalık oluşturmalıyız" dedi.

Çocuk kalp sağlığına dikkat çekmek için Bahçeşehir Üniversitesi ve Çocuk Kalp Vakfı arasında geçtiğimiz aylarda başlatılan iş birliği kapsamında hazırlanacak eğitsel kitap projesinin ilk aşaması tamamlandı. Çocuk kalp sağlığına yönelik farkındalık oluşturması da planlanan kitabın ana karakterleri 'Kalpcan' ve 'Kalpkıran'ı belirlemek için düzenlenen yarışmada dereceye girenler belirlendi. Değerlendirmeye kalan 33 çizerin eserleri arasında dereceye giren illüstratörlere ödülleri '14 Şubat Doğuştan Kalp Hastalıkları Farkındalık Günü' nde BAU Galata Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle verildi. Birincilik ödülünün sahibi Doğa Alkan olurken, Yunus Atılgan mansiyon ödülü aldı.

33 ESER SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Çocuk Kalp Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu, sanatçı, BAU İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, sanatçı Can Pekin, senarist Arzu Demirel, ünlü çizer Çağrı Odabaşı ve model Yasemin Şefkatli gibi isimlerin seçici kurulunda yer aldığı çalışmada incelenen 33 eserler mart ayından itibaren gezici sergiyle sanat severlerle de buluşacak.

'12-14 BİN BEBEK DOĞUŞTAN KALP HASTASI OLARAK DOĞUYOR'

Birinci olan sanatçının 'Kalpcan' ve 'Kalpkıran' karakterleri kullanılacağı görsel içerikli kitapla farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan 14 Şubat'ın sadece sevgililer günü olmadığını dile getirerek "Aynı zamanda minik kalplerin sesini duyurma günü. Kalp-damar hastalıkları dünyada ve ülkemizde en önemli sağlık sorunlarından biri. Çocuklarda görülen kalp hastalıklarının büyük bölümü ise doğuştan geliyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 12–14 bin bebek doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya geliyor. Ancak umut var: Bu hastalıkların yüzde 95'ten fazlası erken tanı ve doğru tedaviyle iyileştirilebiliyor" dedi.

'14 ŞUBAT SADECE SEVGİLİLER GÜNÜ DEĞİL'

Prof. Dr. Noyan şunları söyledi:

"Çocuk kalp sağlığı, aslında aile sağlığı demektir. Bir çocuğun kalbi sağlıklı attığında, bir evin içi umutla dolar. Bu nedenle toplumsal farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak hepimizin sorumluluğu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 14 Şubat 2000 tarihli St. Valentine Deklarasyonu'nda da vurgulandığı gibi: 'Yeni bin yılda doğan her çocuk en az 65 yaşına kadar kalp ve damar hastalığına yakalanmadan yaşama hakkına sahiptir.' İşte bu yüzden 14 Şubat, yalnızca Sevgililer Günü değil; Doğuştan Kalp Hastalıkları Farkındalık Günü'dür."