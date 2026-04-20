TÜGVA İstanbul'un "Büyük İstanbul Teşkilat Kampı" Ankara'da düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Teşkilat Kampı, Kızılcahamam'da yaklaşık 2 bin gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların kişisel gelişimlerine ve teşkilat bilincinin güçlendirilmesine odaklanan kamp, gençlerin bir araya gelmesini sağladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Teşkilat Kampı" Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Fatih'in izinde, vefanın dizinde" mottosuyla düzenlenen kampa, İstanbul'un farklı ilçelerinden yaklaşık 2 bin genç katıldı.

Kampta lise başkanları, mahalle temsilcileri, ilçe yöneticileri, sporcular ve uluslararası gönüllülerin yanı sıra vakfa daha önce katkı sunmuş isimler de yer aldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen eğitim, istişare ve çeşitli etkinliklerle katılımcıların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve teşkilat bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Katılımcılar arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren kamp, gençler için ilham verici bir buluşma oldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan programdaki konuşmasında, gençlerin samimiyetine dikkati çekerek, "Bugün yaklaşık 2 bin gencimiz büyük bir heyecanla burada. TÜGVA teşkilatı sadece samimiyetle, Allah rızası için büyük bir aşkla buraya gelir." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise "Ayağı yere sağlam basan, duruşuyla güven veren, entelektüel bir gençlik." vurgusu yaparak, Türkiye'nin geleceğinin bilinçli ve donanımlı nesillerle inşa edileceğini söyledi.

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, İstanbul gençliğine hizmet etmenin önemine işaret ederek, "İstanbul'un gençlerine hizmet etmek, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna olan inancımızın ve ecdadımızın iz bıraktığı tüm topraklarda hak iddiamızın bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
