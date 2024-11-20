Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis koridorlarında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmenin yapılacağı salona ilerlediği sırada, CHP'li milletvekilleri ile AK Partili isimler arasında arbede yaşandı. Arbedenin ortasında kalan Bakan Yerlikaya neye uğradığını şaşırdı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri tartışmalı başladı. Toplantı öncesinde AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gerginlik arttı.
SALONA GİRİŞİNE ENGEL OLDULAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında gerginlik arttı. Komisyon salonunda tansiyon düşmedi. Kayyum görevlendirmeleri nedeniyle CHP milletvekilleri, komisyonun salonuna girmesini engelledi.
"BENİ SALONA ALMAK İSTEMEDİNİZ"
Arbede esnasında komisyon başkanı, vekillere "Beni salona almak istemediniz" diye tepki gösterirken, CHP'li milletvekilleri, "Salona almamak yok" dedi ve milletvekillerinin kayyım atanan Esenyurt'ta belediyesine giremediğini hatırlattı. Salon girişinde özellikle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Bakan Ali Yerlikaya arasında sert tartışma yaşandı.