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Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

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İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis koridorlarında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmenin yapılacağı salona ilerlediği sırada, CHP'li milletvekilleri ile AK Partili isimler arasında arbede yaşandı. Arbedenin ortasında kalan Bakan Yerlikaya neye uğradığını şaşırdı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri tartışmalı başladı. Toplantı öncesinde AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gerginlik arttı.

SALONA GİRİŞİNE ENGEL OLDULAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında gerginlik arttı. Komisyon salonunda tansiyon düşmedi. Kayyum görevlendirmeleri nedeniyle CHP milletvekilleri, komisyonun salonuna girmesini engelledi.

Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

"BENİ SALONA ALMAK İSTEMEDİNİZ"

Arbede esnasında komisyon başkanı, vekillere "Beni salona almak istemediniz" diye tepki gösterirken, CHP'li milletvekilleri, "Salona almamak yok" dedi ve milletvekillerinin kayyım atanan Esenyurt'ta belediyesine giremediğini hatırlattı. Salon girişinde özellikle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Bakan Ali Yerlikaya arasında sert tartışma yaşandı.

Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (47)

Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Mecliste CHPKKLI istemiyoruz.

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Haber YorumlarıGürsel:

CHP'nin işi gücü kargaşa nerede kardeşe varsa Oradalar Bunlar Feto'nun okulları kapanırken de tepki gösterdiler Bunlar fetö'nün gazetesi kapanırken tepki gösterdiler Bunlar gezi olayların yanında yer aldılar Şimdi de zaten HDP'nin yanındalar Bunların ne olduğunu Türk milleti çözemedi

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Haber Yorumlarıumut mergen:

ALI MAHIR BAŞARIR BUNLARIN ICABINA BAKAR

Yorum Beğen63
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Haber YorumlarıGürsel:

CHP ve HDP olarak hepiniz bir araya gelseniz bir tane Yerlikaya çıkaramazsınız Yerlikaya adamdır

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Haber YorumlarıFLOZOF:

Halk öfke patlaması yaşıyor Chp yaşamış cok mu?

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Yorum Beğenme116
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Sayın Yerlikayanın yaptıkları bazılarının zoruna gitmiş anlaşılan.Seninleyiz Yerlikaya. Dem lenenlere elinizden geleni yapın

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Haber YorumlarıNur Zo:

Önce meclisi temizleyin sonra kandili

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Haber Yorumlarıaytekin çelik:

BURADAN HERKESİN SİYASİ GÖRÜŞÜNE SAYGI DUYUR VE DİYORUM Kİ,TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN İÇ İŞLERİ BAKANINA YAPILAN TAM ANLAMIYLA, TERBİYESİZLİK VE REZALET ÖTESİ BİR DURUMDUR...

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Haber YorumlarıKadir Yıldırım:

yiyin yiyin kudurun yazıklar olsun millet yavan ekmege muhtaç

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Haber YorumlarıMurat Vural:

CHP ile dem parti diğer adıyla PKK'lı teröristlerle 600 kere görüşen Esenyurt Belediye Başkanının işbirliği açığa çıktığı için adeta kudurdular . Ellemeyin daha çooooook kuduracaklar . Daha işin başındayız .

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