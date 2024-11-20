Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri tartışmalı başladı. Toplantı öncesinde AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gerginlik arttı.

SALONA GİRİŞİNE ENGEL OLDULAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında gerginlik arttı. Komisyon salonunda tansiyon düşmedi. Kayyum görevlendirmeleri nedeniyle CHP milletvekilleri, komisyonun salonuna girmesini engelledi.

"BENİ SALONA ALMAK İSTEMEDİNİZ"

Arbede esnasında komisyon başkanı, vekillere "Beni salona almak istemediniz" diye tepki gösterirken, CHP'li milletvekilleri, "Salona almamak yok" dedi ve milletvekillerinin kayyım atanan Esenyurt'ta belediyesine giremediğini hatırlattı. Salon girişinde özellikle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Bakan Ali Yerlikaya arasında sert tartışma yaşandı.