Üniversiteli Büşra'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşı ilk kez hakim karşısına çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde 24 yaşındaki Büşra Cin'i tabancayla öldürdüğü öne sürülen erkek arkadaşı hakim karşısına çıktı.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in 30 Mart'ta ölü bulunmasına ilişkin yargılanan erkek arkadaşı Özcan Korkmaz'ın (27) davası Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Korkmaz ve taraf avukatları katıldı.

Cin'i öldürmediğini savunan Korkmaz'a İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporlardaki svap örnekleri soruldu.

Korkmaz, "Raporu okudum. Ben kesinlikle Büşra'ya ateş etmedim. Ona dokunduğum için atış artıklarının çıkmış olabileceğini düşünüyorum. DNA incelemesi yapılan silahın dış yüzeyinde sanık ve Büşra'nın DNA örnekleri çıkmış. Silah benimdir. Bu yüzden DNA'mın çıkması normaldir. Ben bunu kabul etmiştim. Telefondaki mesajlar da, doğrudur. Benimle Büşra arasındaki mesajlara ilişkindir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, atış artıkları ile Cin'in telefonunun detaylı incelenmesi gerekçesiyle duruşmayı 11 Mart 2026 tarihine erteledi.

Sanığın tutukluluk hali devam etti.

Olay

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Mart'ta Özcan Korkmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sabah Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmiş, sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Korkmaz tutuklanmıştı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Korkmaz hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.