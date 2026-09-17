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Büşra bebek olayında yeni gelişme; kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi gözaltında

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Büşra bebek olayında yeni gelişme; kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi gözaltında
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ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİKayıp Büşra Balıkçı'nın devlet korumasına alınan kardeşleri R.B. ve H.B.'nin ifadeleri doğrultusunda borca karşılık bebeği çadırdan alıp götürdüğü iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan Mehmet K., Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi.

ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Kayıp Büşra Balıkçı'nın devlet korumasına alınan kardeşleri R.B. ve H.B.'nin ifadeleri doğrultusunda borca karşılık bebeği çadırdan alıp götürdüğü iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan Mehmet K., Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi. Mehmet K., ifade işlemleri öncesi götürüldüğü Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, daha sonra da sorgu işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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