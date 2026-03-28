İran Atom Enerjisi Kurumu: ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

Güncelleme:
İran'ın Buşehr Nükleer Enerji Santrali, ABD ve İsrail'e ait güçler tarafından düzenlenen saldırıda füzeyle hedef alındı. Olayda can kaybı veya maddi hasar olmadığı bildirildi.

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin, ABD-İsrail saldırılarında füzeyle vurulduğu bildirildi.

İran Atom Enerjisi Kurumuna ait ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne atılan bir füze, santral sahasına isabet etti." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu tesise 3'üncü kez düzenlendiği belirtilen saldırıda can kaybı ile maddi ya da teknik hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
