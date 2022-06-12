Burundili turist Köprüçay'da kayboldu (2) ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞMUR ENGELİAntalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları şiddetli yağmur nedeniyle durduruldu. ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞMUR ENGELİ Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları şiddetli yağmur nedeniyle durduruldu. Hava durumuna göre çalışmaların yeniden başlatılacağı belirtildi. Jandarma Arama-Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma, AFAD, Side Sualtı Arama-Kurtarma, AKUT, İHH, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yer aldığı çalışmalarda Bukere'nin 3 noktada olabileceği tespit edilmişti, arama faaliyetleri bu bölgelerde yoğunlaştırılmıştı. Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel Manavgat Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Burundili turist Köprüçay'da kayboldu (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.