Burundili turist Köprüçay'da kayboldu (2) - Haberler

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Burundili turist Köprüçay'da kayboldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Mithat Abakan - Güncel
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Burundili turist Köprüçay'da kayboldu (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞMUR ENGELİAntalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları şiddetli yağmur nedeniyle durduruldu.

ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞMUR ENGELİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları şiddetli yağmur nedeniyle durduruldu. Hava durumuna göre çalışmaların yeniden başlatılacağı belirtildi. Jandarma Arama-Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma, AFAD, Side Sualtı Arama-Kurtarma, AKUT, İHH, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yer aldığı çalışmalarda Bukere'nin 3 noktada olabileceği tespit edilmişti, arama faaliyetleri bu bölgelerde yoğunlaştırılmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

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