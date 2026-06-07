Haberler

Öğrenciler, yangından zarar gören ormanın yeniden yeşermesi için harçlıklarını verdi

Öğrenciler, yangından zarar gören ormanın yeniden yeşermesi için harçlıklarını verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir ilkokul ve ortaokulun öğrencileri, harçlıklarını biriktirip aileleri ve öğretmenlerinin desteğiyle geçen yıl yanan ormanlık alana 5 bin fidan dikti.

Bursa'daki bir ilkokul ve ortaokulun öğrencileri, harçlıklarını biriktirip aileleri ve öğretmenlerinin de desteğiyle geçen sene yanan ormanlık alanda 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde geçen yıl 5 Eylül'de çıkan orman yangınında 15 hektarlık alanın zarar görmesinin ardından Uludağ İlkokulu ve Abdülhalim Altınoluk Uludağ Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Yanan ormanın yeniden yeşermesi için okul harçlıklarını biriktirmeye başlayan öğrencilere aileleri ve öğretmenleri de destek verdi.

Kendi bütçeleriyle Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden 5 bin fidan temin eden öğrenciler, öğretmenleriyle yangından zarar gören bölgede hatıra ormanı oluşturdu.

"Bizim en büyük fidanlarımız yetiştirdiğimiz öğrenciler"

Uludağ İlkokulu Müdürü Murat Kutlu, AA muhabirine, iki okulun öğrencileri, aileler ile öğretmenlerin projeye destek verdiklerini söyledi.

Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür eden Kutlu, şöyle konuştu:

"1500 öğrencimiz var. 5 bin fidanı toprakla buluşturduk. Ülkemizde çıkan orman yangınları da bizim hatıra ormanımızı tetiklemiş oldu. Ormanlar yanarken bizim de ciğerlerimiz parçalanıyor, yüreğimiz dağlanıyordu. Gözyaşlarımız adeta ormanları söndürecek kadar aktı. Yanan ormanların yerine fidanları toprakla buluşturmak bizim görevimiz, boynumuzun borcu olsun istedik. Öğrencilerimiz ve velilerimizle bu işin içerisine girdik."

Kutlu, dikili bir fidanı bulunan öğrencilerin bu anı unutmayacaklarını dile getirerek, öğrencilere orman ve ağaç sevgisini aşılamak için böyle bir proje yürüttüklerini anlattı.

Öğrencilerin fidan dikmek için birbiriyle yarışa girdiğini belirten Kutlu, şunları kaydetti:

"Fidanları kendi imkanlarımızla, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin ettik. Bütçemizi velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz oluşturdu. Bu konuda çok duyarlı bir ekibimiz var. Fidan dikme yarışına girildi. Bizlerde böyle duygu ve düşünce olduktan sonra ormanlarımız her gün yeşermeye devam edecektir. Bizim en büyük fidanlarımız yetiştirdiğimiz öğrenciler. Sevgiyle büyüttüğümüz çocuklarımızın ormanları koruyup, gözetip, geliştireceklerine bütün kalbimizle inanıyoruz."

Kaynak: AA / Semih Şahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Ölüm haberlerine dayanamayınca kendisi de can verdi
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı 'korkuyorum' olmuş

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı bakın ne olmuş
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu

Milli yıldızın transferini gece yarısı 2'de şarkısıyla duyurdu
'Karımla aranda ne var?' diyerek eşinin çalışanını vurdu; Çanakkale'de yakalandı

"Karımla aranda ne var?" deyip sokak ortasında silahla vurdu
Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım

Uykuları kaçıran şüphe! Tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı