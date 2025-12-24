Haberler

Yolda bulduğu 19 bin lirayı telaşla arayan sahibine teslim etti; o anlar kamerada

Serdar Çelik, Bursa'da otomobiliyle seyir halindeyken bulduğu 19 bin 600 lirayı, telaşlı bir şekilde yerde para arayan sahibine teslim etti. O anları cep telefonu ile kaydetti.

BURSA'da Serdar Çelik (28), otomobiliyle seyir halindeyken yolda bulduğu 19 bin 600 lirayı, bu sırada sokakta telaşla yere bakıp, yürüyen sahibini fark edip teslim etti. Çelik, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Yıldırım ilçesinde tekstil işletmecisi olan Serdar Çelik, otomobiliyle seyir halindeyken yolun ortasında bir miktar para görünce, aracını yolun kenarına çekerek indi. Aldığı paranın sahibini aramaya başlayan Çelik, bu sırada sokakta bir kişinin telaşla yere bakıp, yürüdüğünü gördü. Söz konusu kişinin bulduğu paranın sahibi olduğunu anlayınca, 19 bin 600 lirayı teslim etti.

'AĞLAYANIN MALI, GÜLENE NASİP OLMAZ'

O anları cep telefonu kamerasıyla da kaydeden Serdar Çelik, "Parayı yolda bulduktan kısa süre sonra yerde para arayan birini gördüm. Baktım, arabanın altında parayı arıyor. O sırada yanına gittim. Onun olduğuna emindim, yüzü çok telaşlıydı. Belki çocuğunun ihtiyacı için lazım olacaktı. Ben de parasını hemen teslim ettim. Ahlaki ve vicdani değeri olan insanların bunu yapması gerekiyor. Ağlayanın malı, günlene nasip olmaz" dedi.

