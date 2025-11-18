Bursalı 16 şehidin hayat hikayeleri belgesel olacak

Bursalı 16 şehidin hikayesi, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öncülüğünde "Bursa'nın Kahramanları 16 Şehit-16 Hakikat" projesiyle belgesel olacak.

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal, düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uysal, projeyle Bursa'da toprağa verilen 16 şehidin hatıralarını gelecek nesillere dijital ortamda aktaracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın vekilimizin daha önce 4 eseri var zaten. Şehitlerimizin hatıraları, anıları ve şiirlerinden oluşan kitapları mevcut. Bu projesi üzerinden biz de 16 şehidimizi öncelemek suretiyle, onların hayatlarını kısa video haline getireceğiz ve bunu Bursa'mıza, Türkiye'mize bir eser olarak bırakacağız. Bursa tarih boyunca Osmanlı'nın beşiği aynı zamanda cumhuriyetimizin en fedakar evlatlarını yetiştirmiş kahramanlar şehridir. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını feda eden bu kahramanların hikayeleri sadece birer biyografi değil, bir ulusun direncini, onurunu ve cesaretini yansıtan ölümsüz miraslardır. Biz de bu projeyle bu mirasa katkı sağlamış olacağız."

İmza töreninde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği temsilcileri ile eski AK Parti Bursa Milletvekili ve Parlamenterler Birliği Bursa Şube Başkanı Faruk Anbarcıoğlu da hazır bulundu.

Bursa'da defnedilmiş 16 şehidin hayat hikayeleri, ünlü yazar ve şairlerin düzenlemesinin ardından 5'er dakikalık bölümler birleştirilerek belgesele dönüştürülecek.