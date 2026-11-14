Bursa Yıldırım'da taksi park halindeki SUV'a çarptı, sürücü yara almadı

Bursa Yıldırım'da taksi park halindeki SUV'a çarptı, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği taksi, park halindeki SUV tipi araca çarptı. Takside hasar oluşurken sürücü yara almadı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksinin park halindeki SUV tipi araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Vatan Mahallesi Vatan Caddesi'nde Seyfi T. idaresindeki 16 T 0984 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle park halindeki 16 FAF 94 plakalı SUV tipi araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takside hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA