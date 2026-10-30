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Bursa Yıldırım'da silahlı bıçaklı kavgada Kadir Ataç öldü, Serkan Y. yaralandı

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Bursa Yıldırım'da silahlı bıçaklı kavgada Kadir Ataç öldü, Serkan Y. yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Kadir Ataç (45) hayatını kaybetti, Serkan Y. (25) yaralandı. Olayın ardından baba oğul oldukları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

BURSA'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Kadir Ataç (45) hayatını kaybetti, Serkan Y. (25) yaralandı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kadir Ataç ağır yaralandı. Serkan Y. ise yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Ataç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve baba oğul oldukları öğrenilen H.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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