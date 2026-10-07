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Bursa Yıldırım'da otomobilin çarptığı yaya hafif yaralandı, yan aynaya tutundu

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Bursa Yıldırım'da otomobilin çarptığı yaya hafif yaralandı, yan aynaya tutundu
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Bursa Yıldırım'da dün saat 18.00 sıralarında yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı; yaya hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; yayanın otomobili fark edince sıçrayıp ön cama çarptığı, yan aynaya tutunarak savrulmaktan kurtulduğu görüldü.

BURSA'da yolun karşısına geçen yayanın otomobilin çarpmasıyla yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yayanın, otomobilin çarpacağını anlayınca sıçrayıp ön cama çarptığı, yan aynaya tutunup yola savrulmaktan kurtulduğu görüldü.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; üstüne doğru gelen otomobili fark eden yayanın, araç kendisine çarptığı sırada sıçrayıp cama çarptığı, sürücü tarafındaki yan aynayı da tutarak yola savrulmaktan kurtulduğu görüldü. Hafif yaralanan yayanın kaldırıma doğru yürüdüğü, çevredeki vatandaşlar ile otomobilden inen sürücü ile yanındaki kişinin de yardımına koştuğu anlar görüntüye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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