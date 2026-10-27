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Bursa Yıldırım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Bursa Yıldırım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Ulus Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 1 kişi yaralandı. Yaralı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ulus Mahallesi Kader Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kutsay D. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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