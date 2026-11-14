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Bursa Yıldırım'da beton mikserinin altında kalan 85 yaşındaki kadın 3 gün sonra öldü

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Bursa Yıldırım'da beton mikserinin altında kalan 85 yaşındaki kadın 3 gün sonra öldü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 11 Kasım'da yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan 85 yaşındaki kadının sağ bacağı koptu. Hastanede 3 gün tedavi gören kadın hayatını kaybederken, beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

BURSA'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin altında kalıp sağ bacağı kopan Fatma Akbay (85), tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Kasım saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Akbay'a beton mikseri çarptı. Sağ bacağı beton mikserinin tekerinin altında kalan kadını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Akbay, vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağının kazada koptuğu belirlenen Fatma Akbay ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbay, buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Fatma Akbay, 3 günlük yaşam mücadelesini sabaha karşı kaybetti.

Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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