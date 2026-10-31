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Bursa Yıldırım'da 1 ölü 1 yaralı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Bursa Yıldırım'da 1 ölü 1 yaralı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, baba oğul oldukları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

BURSA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı ve bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 29 Ekim saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kadir Ataç(45) ağır yaralandı. Serkan Y.(25) ise yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Ataç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve baba oğul oldukları belirlenen H.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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