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Bursa Yenişehir'de kamyonet devrildi, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Bursa Yenişehir'de kamyonet devrildi, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Yolören yolunda seyreden kamyonet, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerince kurtarıldıktan sonra Yenişehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde devrilen kamyonette sıkışan sürücü tedavi altına alındı.

Yenişehir Yolören yolunda seyreden Şuut Y. (31) idaresindeki 16 BTD 002 plakalı kamyonet, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

Devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerin müdahalesiyle kurtarıldı.

İlk tedavisi yapılan Şuut Y. (31), ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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