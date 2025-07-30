Bursa Yangını Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık- Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışması yapıldığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel