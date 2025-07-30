Bursa Yangını Kontrol Altına Alındı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık- Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışması yapıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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