Bursa ve Balıkesir'deki Orman Yangını Söndürüldü
Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına 5 helikopter, 3 uçak, 68 araç ve 170 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.
Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Büyükorhan ve Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
5 helikopter, 3 uçak, 68 araç ve 170 personel ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü.
Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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