Bursa Valisi Canbolat: "Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak"

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi İlçesi'ne bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde evlerin arasına düştü. Bursa Valisi Yakup Canbolat, " Ankara'dan özel bir teknik ekip geliyor. Kazanın sebebini onlar araştıracak" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canpolat, Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde tek motorlu bir eğitim uçağının evlerin arasına düşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

"ŞU AN BİR ŞEY SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bursa Valisi Yakup Canbolat şunları söyledi:

" Ankara'dan özel bir teknik ekip geliyor. Kazanın sebebini onlar araştıracak. Kaza nasıl oldu, neden kaynaklandı bunu bizim bakarak, görerek tahmin etmemiz, yorumlamamız mümkün değil. Ankara'dan özel bir kırım ekibi geliyor, inşallah yola çıktılar, gelip bakacaklar. Onlar teknik raporlarını verecekler. Şu an hiçbir şey söylemek mümkün değil.

Uçağın içinde bulunan iki tane pilot arkadaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onun dışında diğer vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir can kaybı veya yaralanma gibi bir vaka olmadı. Sadece iki evde hasar var, iki tane de araçta hasar var. Onun dışında başka bir hasar da yok. Ekiplerimiz çalışıyor.

Adliyemiz gerekli otopsi işlemlerine başlıyor. Allah beterinden korusun. Ailelerine sabır diliyorum ben. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ailelerine muhtemelen haber verilmek üzeredir."

Canpolat, uçakların bakımıyla ilgili teknik bir eksiklik olup olmadığına ilişkin bir soruya, "İlgili dernek yetkilisi biraz önce buradaydı. Sürekli denetim ve bakım yapılıyor olduğunu söyledi. Ama bu soruşturma kapsamında bu işlerin hepsine bakılır."

Canpolat, uçakların bakımıyla ilgili teknik bir eksiklik olup olmadığına ilişkin bir soruya, "İlgili dernek yetkilisi biraz önce buradaydı. Sürekli denetim ve bakım yapılıyor olduğunu, söyledi. Ama bu soruşturma kapsamında bu işlerin hepsine bakılır, bakılacaktır" yanıtını verdi.