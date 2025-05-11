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Bursa Valisi Ayyıldız'dan Anneler Günü mesajı

Bursa Valisi Ayyıldız'dan Anneler Günü mesajı
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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında karşılıksız sevgileri, bitmek bilmeyen fedakarlıkları ve sonsuz sabırlarıyla çocuklarını büyüten, hayata hazırlayan tüm annelerin Anneler Günü'nü en kalbi duygularla kutladığını belirtti.

Annelerin, merhametin, şefkatin ve özverinin sembolü olduğunu vurgulayan Ayyıldız, "Evladına sevgisini hesapsızca sunan, onun için her türlü zorluğa göğüs geren annelerimiz, hayat yolculuğumuzda bizlere hem rehber hem de sığınaktır. Sevgili Peygamberimizin 'Cennet, annelerin ayakları altındadır' müjdesi, annelik makamının ne denli kutsal ve yüce olduğunu en güzel şekilde ifade etmektedir." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, başta vatan uğruna can veren aziz şehitlerin kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutladığını, ebediyete irtihal etmiş tüm anneleri rahmet, minnet ve dualarla andığını vurguladı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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