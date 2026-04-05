BUÜ Rektörü Yılmaz, başarılı akademisyenlerle bir araya geldi

BUÜ Rektörü Yılmaz, başarılı akademisyenlerle bir araya geldi
Bursa Uludağ Üniversitesi, Ar-Ge Koordinatörlüğü öncülüğünde geleneksel hale getirilen 'Başarılı Akademisyenlerin Rektörle Buluşması' etkinliğini gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademisyenlerle bir araya gelerek başarılarını kutladı ve bilimsel araştırma projelerine verilen desteği vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından araştırma üniversitesi kimliğinin pekiştirilmesi ve akademik performansı ödüllendirme hedefiyle geleneksel hale getirilen "Başarılı Akademisyenlerin Rektörle Buluşması" etkinliği yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) destekleriyle Çamlık Yemekhanesi'nde düzenlenen bir kahvaltı programında, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademisyenlerle bir araya gelerek başarılarından dolayı her birini tebrik etti.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, akademisyenlerin üniversiteye sağladığı yayın ve proje katkılarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek katılımcı sayısının her geçen gün artmasının kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Daha önce küçük gruplarla yapılan etkileşimli toplantıların artık büyük organizasyonlara dönüşmesinin sevindirici bir tablo olduğunu vurgulayan Yılmaz, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kaynaklarının artık çok daha etkin kullanıldığını ve nitelikli bilimsel çıktılara dönüştüğünü ifade etti.

Rektörlük katında yeni açılan Proje Ofisi ile akademisyenlere tam destek verdiklerini hatırlatan Yılmaz, hedeflerinin bu artış trendini sürdürerek etkileşimi en üst seviyede tutmak olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı ve Prof. Dr. Cafer Çiftci ile Genel Sekreter Mehmet Aydemir ve Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca'nın katıldığı etkinlik, başarılı akademisyenlere belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Cem Şan
