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Bursa Osmangazi'de yağışla kayganlaşan yolda 5 araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağışlı havanın kayganlaştırdığı zeminde 5 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zemin nedeniyle 5 araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda bulunan 5 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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