Bursa Osmangazi'de yağışla kayganlaşan yolda 5 araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Bursa Osmangazi'de yağışla kayganlaşan yolda 5 araç çarpıştı, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağışlı havanın kayganlaştırdığı zeminde 5 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zemin nedeniyle 5 araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda bulunan 5 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA