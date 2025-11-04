Haberler

Bursa Ormanlarında Sonbahar Halısında Yuvarlanan Çakal

Bursa Ormanlarında Sonbahar Halısında Yuvarlanan Çakal
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da, yaban hayatı görüntülemek amacıyla kurulan fotokapana, sonbahar yaprakları üzerinde yuvarlanan çakal yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BURSA'da, yaban hayatı görüntülemek için ormanlara kurulan fotokapana, dökülen sonbahar yapraklarının üzerinde yuvarlanan çakal yansıdı.

Köpekgiller (Canidae) familyasına dahil, küçük avcı ve leşçil canlı olan, boyları 30–35 santimlik kuyruklarıyla birlikte 85–95 santimetre, ağırlıkları ise 7-11 kilogram arasında değişen çakal, kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana yansıdı.

'SONBAHAR HALISI VE YARAMAZ MİSAFİR'

Ormandaki ağaçlardan dökülerek örtü haline gelen sonbahar yaprakları üstünde yuvarlanan çakalın görüntüleri, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Sonbahar Halısı ve Yaramaz Misafir. Sonbahar, tüm renklerini cömertçe sergilerken, fotokapanımız bu keyifli anı yakaladı. Altın rengi yapraklardan oluşan yumuşak halının üzerinde yuvarlanan, oyunlar oynayan bu çakal, yaban hayatının en filtresiz ve anlık hallerinden birini bize gösteriyor. Onların evi olan bu doğayı korumak, bu anların tanığı olmaya devam edebilmemiz için en büyük sorumluluğumuz" ifadeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.