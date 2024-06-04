Bursa Orhaneli'nde Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 38 araç ve 3 helikopterle yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İlçenin Topuk mevkisinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 38 araçla söndürme çalışmasını sürdürüyor.
Ayrıca, çalışmalara 3 helikopterle havadan destek veriliyor.