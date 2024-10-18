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Bursa Orhaneli'nde Ev Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor

Bursa Orhaneli'nde Ev Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Kırsal Kabaklar Mahallesi'nde çıkan yangın, iki bitişik eve sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde başlayıp, bitişikteki evlere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Kırsal Kabaklar Mahallesi'nde Tahir Asa'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Ahmet Ateş ve Ali Osman Asa'nın evine de sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına Bursa merkez, Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel

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