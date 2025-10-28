Bursa Orhaneli'de Şimşekler Geceyi Aydınlattı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Yağışla birlikte yaşanan yıldırım düşmeleri ve kısa süreli elektrik kesintileri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış sırasında çakan şimşeklerin geceyi aydınlatması, kameralara yansıdı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. İlçede kısa sürede etkisini artıran sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü aralıksız devam etti. Zaman zaman düşen yıldırımlar, ilçe merkezini aydınlatırken, bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, vatandaşları ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Haber-kamera: Osman SAK/ ORHANELİ (Bursa)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel