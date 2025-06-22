Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Orhaniye Mahallesi'nde tarlada çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Orhaniye Mahallesi'nde ormanlık alan sınırındaki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı ve 34 personel sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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